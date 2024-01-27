Россияне в районе Вербового увеличили количество наступательных и штурмовых действий, - ВСУ

Российская армия усилила наступательные действия и штурмы в районе Вербового на Мелитопольском направлении. ВСУ за сутки проводят на этом участке фронта около полусотни боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Наши командиры на местах. Всегда при малейшей возможности улучшают наше тактическое положение. В целом оккупанты здесь достаточно активны, они значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий. Уже вторые сутки враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно", - сказал он.

В целом, как отметил спикер, российские оккупационные войска активны на всех участках Таврического направления, но интенсивность разная.

За неделю на Таврическом направлении ВСУ взяли в плен 15 оккупантов. Также за неделю враг нанес на этом направлении сотню авиаударов, в основном это были управляемые авиационные бомбы, большинство обстрелов были в Донецкой области.

скриншот deepstatemap.live

Добавим, что, по данным DeepState, западнее Вербового в результате тяжелых и длительных боев ВСУ удалось занять несколько посадок. Западнее Работино также продолжаются бои.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана. ВСУ сдерживают попытки российских оккупантов.

Детальнее о ситуации на фронте и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте - читайте в обзоре РБК-Украина.