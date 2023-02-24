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Росіяни з ранку вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі, - ОК "Південь"

Ілюстративне фото: росіяни з ранку вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі (t.me/nexta live)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 24 лютого, російські окупанти вдвічі збільшили своє корабельне угруповання у Чорному морі порівняно з ранком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.

"У Чорному морі корабельне угруповання порівняно з ранком збільшено вдвічі - це вже вісім кораблів, серед яких на бойове чергування виведений і один надводний ракетоносій - фрегат, споряджений вісьмома "Калібрами", - сказано в повідомленні військових.

При цьому в ОК "Південь" зазначають, що на тлі активності ворожої авіації такі дії можуть свідчити про підготовку окупантів до ракетної атаки або ударів дронами.

"Не ігноруйте сигнали повітряних тривог, дійте зосереджено та оперативно. Будьте пильні та свідомі: переходьте в укриття, по можливості та доцільності використовуйте правила "двох стін". Цілком ймовірні та обстріли ворожою артилерією прифронтових територій", - додають військові.

Нагадаємо, раніше начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що росіяни можуть завдати масованого удару по Україні 24 лютого, але обстріл можливий і в наступні дні.

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