RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне с утра вдвое увеличили число кораблей в Черном море, - ОК "Юг"

Иллюстративное фото: россияне с утра вдвое увеличили число кораблей в Черном море (t.me/nexta live)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 февраля, вечером российские оккупанты вдвое увеличили свою корабельную группировку в Черном море по сравнению с утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" в Facebook.

"В Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое - это уже восемь кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и один надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный восемью "Калибрами", - сказано в сообщении военных.

При этом в ОК "Юг" отмечают, что на фоне активности вражеской авиации такие действия могут свидетельствовать о подготовке оккупантов к ракетной атаке или ударам дронами.

"Не игнорируйте сигналы воздушных тревог, действуйте сосредоточенно и оперативно. Будьте бдительны и сознательны: переходите в укрытие, по возможности и целесообразности используйте правила "двух стен". Вполне вероятны и обстрелы вражеской артиллерией прифронтовых территорий", - добавляют военные.

Напомним, ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что россияне могут нанести массированный удар по Украине 24 февраля, но обстрел возможен и в последующие дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореЧерноморский флотВойна России против Украиныракетный удар