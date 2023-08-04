Росіяни провели ротацію медиків на окупованих територіях Запорізької області, - ЦНС

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території Запорізької області лікарів і середній медичний персонал. Їх розселяють у захоплених оселях українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як повідомляється, росіяни мають дефіцит медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях, адже більшість фахівців виїхали.

"На тимчасово захоплених землях Запорізької області ворог провів ротацію медичного персоналу. Зокрема, в регіон завезли партію чергових гастролерів, як лікарів, так і середній медперсонал", - зазначили в ЦНС.

Розселяють гастарбайтерів у захоплених в українців помешканнях і гуртожитках. За роботу на тимчасово окупованих територіях вони отримують збільшену зарплату.

У ЦНС зауважили, що часто лікарі з РФ підписують контракти на постійну роботу на окупованих територіях, таким чином ворог змінює демографічний склад населення на захоплених землях.