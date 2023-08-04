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Росіяни провели ротацію медиків на окупованих територіях Запорізької області, - ЦНС

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Запорізька область , П'ятниця 04 серпня 2023 10:00
Росіяни провели ротацію медиків на окупованих територіях Запорізької області, - ЦНС Фото: росіяни провели ротацію медиків на окупованих територіях Запорізької області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території Запорізької області лікарів і середній медичний персонал. Їх розселяють у захоплених оселях українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, росіяни мають дефіцит медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях, адже більшість фахівців виїхали.

"На тимчасово захоплених землях Запорізької області ворог провів ротацію медичного персоналу. Зокрема, в регіон завезли партію чергових гастролерів, як лікарів, так і середній медперсонал", - зазначили в ЦНС.

Розселяють гастарбайтерів у захоплених в українців помешканнях і гуртожитках. За роботу на тимчасово окупованих територіях вони отримують збільшену зарплату.

У ЦНС зауважили, що часто лікарі з РФ підписують контракти на постійну роботу на окупованих територіях, таким чином ворог змінює демографічний склад населення на захоплених землях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у населеному пункті Показне Запорізької області з Михайлівського психоневрологічного інтернату росіяни вивезли близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. При цьому окупанти звільнили обслуговуючий персонал.

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