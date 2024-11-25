Росіяни провели на окупованих територіях України конкурс з управління БпЛА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Конкурс мав назву "Повітряний патруль". Це проект кремлівського союзу бойових мистецтв, що фінансується безпосередньо диктатором Володимиром Путіним. Він активно впроваджується у всіх навчальних закладах не лише в Донецькій області, а і на всіх тимчасово окупованих територіях України.

В ЦНС зазначили, що Кремль розглядає навчання українських дітей керуванню безпілотними літальними апаратами, як одну з ключових навичок у підготовці до військової служби та участі в майбутньому у війні проти власної країни.

"Окупаційна влада активно залучає молодь включаючи дітей, до своїх мілітарних структур і до роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу. Використовуючи цивільних осіб, а особливо дітей, для військових цілей, Кремль вкотре демонструє зневажливе ставлення до міжнародних стандартів та прав людини" - йдеться у повідомленні.