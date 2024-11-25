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Росіяни провели на окупованих територіях України конкурс з управління БпЛА

Понеділок 25 листопада 2024 05:08
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Росіяни провели на окупованих територіях України конкурс з управління БпЛА Фото: росіяни вчать дітей керувати бойовими дронами (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники провели конкурс зі вміння керувати безпілотними літальними апаратами. Переміг десятирічний житель тимчасово захопленої Макіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Конкурс мав назву "Повітряний патруль". Це проект кремлівського союзу бойових мистецтв, що фінансується безпосередньо диктатором Володимиром Путіним. Він активно впроваджується у всіх навчальних закладах не лише в Донецькій області, а і на всіх тимчасово окупованих територіях України.

В ЦНС зазначили, що Кремль розглядає навчання українських дітей керуванню безпілотними літальними апаратами, як одну з ключових навичок у підготовці до військової служби та участі в майбутньому у війні проти власної країни.

"Окупаційна влада активно залучає молодь включаючи дітей, до своїх мілітарних структур і до роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу. Використовуючи цивільних осіб, а особливо дітей, для військових цілей, Кремль вкотре демонструє зневажливе ставлення до міжнародних стандартів та прав людини" - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України погіршується соціально-економічна ситуація.

Днями стало відомо про посилення репресій щодо проукраїнськи налаштованих дітей. До шкіл почали часто навідуватися інспектори у справах неповнолітніх.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники роздають квартири жителям з Середньої Азії.

Тим часом у тимчасово окупованих районах Запорізької області наближається катастрофа у житлово-комунальному господарстві.

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