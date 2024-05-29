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Росіяни провели додаткові атаки у Донецькій області: в ISW розкрили замисел ворога

Середа 29 травня 2024 05:39
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Росіяни провели додаткові атаки у Донецькій області: в ISW розкрили замисел ворога Фото: росіяни промацують оборону ЗСУ на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Днями росіяни провели чотири механізовані атаки ротами і меншими підрозділами на кількох оперативних напрямках у Донецькій області для перевірки реакціюї України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки на схід від міста Часів Яр та села Новопокровське (на північний захід від Авдіївки), а також приблизно ротні механізовані атаки біля Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) і в Старомайорському (на південь від Великої Новосілки). За результатами атак, війська агресора лише несуттєво просунулися на схід від Новопокровського та Старомайорського, і не реалізували підтверджених просувань біля Часів Яру або Новомихайлівки.

В ISW зазначали, що останніми днями російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська. Причому ці російські механізовані атаки, - по одній на кожній з чотирьох нинішніх операційних осей Росії, - обмежені порівняно з попередніми механізованими атаками на початку або під час цілеспрямованих наступальних зусиль.

Аналітики Інституту припускають, що атаки 27 і 28 травня, ймовірно, мали на меті оцінити реакцію українських сил та їхню обороноздатність на Донецькому напрямку.

"Нещодавні російські наступальні дії на півночі Харківської області намагалися скористатися нестачею української живої сили і техніки до того, як очікувана західна військова допомога прибуде на фронт, і створити можливості для наступу російських військ на інших напрямках. Армія РФ хотіла перевірити, чи існують такі можливості для використання на лінії фронту в Донецькій області, та якщо так, то де вони є", - йдеться у звіті ISW.

Актуальна ситуація на фронті

У вівторок, 28 травня, росіяни активізували атаки на всіх напрямках лінії фронту.

Ворог дуже сильно обстрілює з артилерії Часів Яр. Крім того, агресор тисне на Покровському напрямку.

Також армія РФ почала обстрілювати з термобаричної зброї місто Вовчанськ у Харківській області.

Агресор у будь-який момент готується розширити зону атак на кордоні.

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