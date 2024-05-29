Россияне провели дополнительные атаки в Донецкой области: в ISW раскрыли замысел врага

На днях россияне провели четыре механизированные атаки ротами и меньшими подразделениями на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области для проверки реакции Украины.

Отмечается, что российские войска проводят усиленные взводные механизированные атаки к востоку от города Часов Яр и села Новопокровское (к северо-западу от Авдеевки), а также примерно ротные механизированные атаки возле Новомихайловки (к юго-западу от Донецка) и в Старомайорском (к югу от Великой Новоселовки). По результатам атак, войска агрессора лишь незначительно продвинулись на восток от Новопокровского и Старомайорского, и не реализовали подтвержденных продвижений возле Часова Яра или Новомихайловки.

В ISW отмечали, что за последние дни российские войска уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области, и увеличили темп атак в направлении Покровска. Причем эти российские механизированные атаки - по одной на каждой из четырех нынешних операционных осей России - ограничены по сравнению с предыдущими механизированными атаками в начале или во время целенаправленных наступательных усилий.

Аналитики Института полагают, что атаки 27 и 28 мая были осуществлены, чтобы оценить реакцию украинских сил и их обороноспособность на Донецком направлении.

"Недавние российские наступательные действия на севере Харьковской области пытались воспользоваться недостатком украинской живой силы и техники до того, как ожидаемая западная военная помощь прибудет на фронт, и создать возможности для наступления российских войск на других направлениях. Армия РФ хотела проверить, существуют ли такие возможности для использования на линии фронта в Донецкой области, и если да, то где они есть", - говорится в отчете ISW.