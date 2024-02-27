Росіяни протестували комплекс С-500, який нібито може збивати гіперзвукові цілі, - ЗМІ

Що кажуть росіяни

Нібито під час цих випробувань комплекс С-500 продемонстрував здатність збивати "гіперзвукові повітряні цілі". Як приклад наводяться перспективні західні гіперзвукові ракети, бойові блоки міжконтинентальних балістичних ракет або "керовані боєголовки", балістичні ракети малої дальності.

У РФ заявили, що такі властивості С-500 нібито підтвердив під час відстрілу міжконтинентальної балістичної ракети з атомного підводного човна "Тула" Північного флоту РФ, випущеної в акваторії Моря Лаптєвих.

А запорукою успішного знищення цілей росіяни називають потужні радари, електронно-обчислювальний комплекс і "високоманеврені зенітні ракети".

Які питання виникли у журналістів

Видання пише, що росіяни вперше заявили цікавий момент. Якщо раніше вони говорили тільки про протиракети сімейства 77Н6, то тепер стверджують, що до складу нового комплексу також інтегрована зенітна ракета 40Н6 від комплексу С-400.

"Утім, загалом російські пропагандисти в історії зі своїм С-500 "Прометей" поставили досить парадоксальні акценти. Мовляв, цей комплекс може збивати "перспективні гіперзвукові ракети", яких ще немає в розпорядженні країн Заходу", - йдеться в матеріалі.

Також увагу було звернено на те, що вони тільки зараз, у лютому 2024 року, провели важливе випробування комплексу С-500 "Прометей", постачання якого у війська нібито стартувало ще 2022 року.

Що ще відомо про С-500

Серед публічної інформації зазначається, що російський зенітний ракетний комплекс - це нове покоління зенітних ракетних систем, в якому передбачається застосувати принцип роздільного вирішення завдань знищення балістичних і аеродинамічних цілей.

Уже 2021 року віцепрем'єр РФ Юрій Борисов заявив, що система С-500 нібито виробляється серійно. Також планується розробка корабельної версії перспективних ЗРК С-500, зокрема, для встановлення на авіаносці проекту "Шторм".

Стан сил ППО в Росії

Раніше представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький заявляв, що Росія під час війни перекинула до Москви та окупованого Криму системи ППО з Далекого Сходу та Північного регіону. Але потужність захисту не завжди відповідає заявам агресора.

Представник ГУР повідомив, що найпотужніший комплекс, який є в них на озброєнні, - це С-400, але й він не повністю досконалий.

"Є факти, коли їхнє озброєння відмовляє. Той же відомий "Панцир" теж пропускає наші повітряні засоби, які в результаті досягають цілей", - додав він.