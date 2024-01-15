У ГУР оцінили стан ППО Росії

Росія під час війни перекинула до Москви та окупованого Криму системи ППО з Далекого Сходу та Північного регіону. Але потужність захисту не завжди відповідає заявам агресора.

Як зазначив Скібіцький, у повідомленнях про те, що вони нібито збивають майже всі цілі, зрозуміло, є елемент російської пропаганди.

"Але за час війни Російська федерація дуже посилила протиповітряну оборону на багатьох напрямках. Це зокрема і окупований Крим, а саме район Керченського мосту - там дуже потужна система ППО. Це Московський напрямок на території Російської федерації й інші регіони. На вказаних напрямках вдалось не просто посилити, а й створити ешелоновану систему ППО", - сказав він.

За його словами, це відбулося за рахунок того, що зенітно-ракетні та зенітно-артилерійські підрозділи були перекинуті з інших регіонів Росії - з Далекого Сходу, наприклад, з Північного регіону РФ. Ці напрямки фактично оголені у сенсі захисту ППО.

"Наскільки вона ефективна? Це не завжди так, як розповідає агресор. До того ж усе залежить і від того, наскільки ми вдало плануємо проведення наших операцій, в тому числі з застосуванням безпілотних літальних апаратів і інших типів озброєнь. Ми знаємо, наскільки і в яких регіонах відбулося посилення ППО, де розгорнуті нові системи",- зазначив Скібіцький.

Представник ГУР повідомив, що найбільш потужний комплекс, що є в них на озброєнні - це С-400, але і він не є повністю досконалий. "Є факти, коли їхнє озброєння відмовляє. Той же відомий "Панцир" теж пропускає наші повітряні засоби, які в результаті досягають цілей", - додав він.

Все на фронт

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що, все, що на сьогодні виробляється Росією, відразу відправляється на фронт і застосовується проти України. Розвідка не бачить, щоб Москва суттєво наростила кількість озброєння та обсяги виготовлення зброї і військової техніки.