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Росіяни просунулися у Вовчанську та біля Стельмахівки у Харківській області, - Deep State

Фото: загарбники просуваються у житлових районах Вовчанська (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Харківській області ворог просунувся у місті Вовчанськ, біля Стельмахівки та навколишніх селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу Deep State.

Згідно з мапою проекту, просування противника фіксується у західній частині, а також на півночі та на східних околицях Вовчанська.

19 травня ситуація виглядала так:

20 травня росіяни просунулися на території міста:

Наступ Росії у Харківській області

З 11 травня російські військові просуваються і захоплюють населені пункти на північному сході Харківської області.

Станом на 20 травня ЗСУ контролювали близько 60% території Вовчанська, ворожі штурми та обстріли міста не припиняються.

Місцева влада повідомила, що Сили оборони стабілізували ситуацію в Харківській області.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку суттєво поменшало боїв.

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Війна Росії проти України