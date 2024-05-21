Росіяни просунулися у Вовчанську та біля Стельмахівки у Харківській області, - Deep State

У Харківській області ворог просунувся у місті Вовчанськ, біля Стельмахівки та навколишніх селах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу Deep State.
Згідно з мапою проекту, просування противника фіксується у західній частині, а також на півночі та на східних околицях Вовчанська.
19 травня ситуація виглядала так:
20 травня росіяни просунулися на території міста:
З 11 травня російські військові просуваються і захоплюють населені пункти на північному сході Харківської області.
Станом на 20 травня ЗСУ контролювали близько 60% території Вовчанська, ворожі штурми та обстріли міста не припиняються.
Місцева влада повідомила, що Сили оборони стабілізували ситуацію в Харківській області.
За останніми даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку суттєво поменшало боїв.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.