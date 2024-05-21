Росіяни просунулися у Вовчанську та біля Стельмахівки у Харківській області, - Deep State

У Харківській області ворог просунувся у місті Вовчанськ, біля Стельмахівки та навколишніх селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу Deep State.

Згідно з мапою проекту, просування противника фіксується у західній частині, а також на півночі та на східних околицях Вовчанська. 19 травня ситуація виглядала так: 20 травня росіяни просунулися на території міста: