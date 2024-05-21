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Россияне продвинулись в Волчанске и возле Стельмаховки в Харьковской области, - Deep State

Харьков, Вторник 21 мая 2024 01:47
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Россияне продвинулись в Волчанске и возле Стельмаховки в Харьковской области, - Deep State Фото: захватчики продвигаются в жилых районах Волчанска (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харьковской области враг продвинулся в городе Волчанск, вблизи Стельмаховки и окружающих селах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Deep State.

Согласно карте проекта, продвижение противника фиксируется в западной части, а также на севере и на восточных окраинах Волчанска.

19 мая ситуация выглядела так:

Россияне продвинулись в Волчанске и возле Стельмаховки в Харьковской области, - Deep State

20 мая россияне продвинулись на территории города:

Россияне продвинулись в Волчанске и возле Стельмаховки в Харьковской области, - Deep State

Наступление России в Харьковской области

С 11 мая российские военные продвигаются и захватывают населенные пункты на северо-востоке Харьковской области.

По состоянию на 20 мая ВСУ контролировали около 60% территории Волчанска, вражеские штурмы и обстрелы города не прекращаются.

Местные власти сообщили, что Силы обороны стабилизировали ситуацию в Харьковской области.

По последним данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении существенно уменьшилось количество боев.

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