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Росіяни просунулися в напрямку Ласточкіного під Авдіївкою, - Deep State

Фото: росіяни просуваються на захід від Авдіївки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Після захоплення міста Авдіївка в Донецкій області, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкіне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу Deep State.

Джерело: Deep State (deepstatemap.live)

Вихід ЗСУ з Авдіївки

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, що перебувала під загрозою оточення ворогом.

Однак російські війська не знижують інтенсивність наступальних дій після захоплення міста. Окупанти активізувалися на п'ятьох інших напрямках, а західні ЗМІ вже пишуть про найнебезпечніше становище ЗСУ з перших місяців повномасштабної війни.

За добу 18 лютого росіяни намагалися штурмувати селище Ласточкіне на захід від Авдіївки, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки і зупинити подальше просування ворога.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України