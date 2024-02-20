Россияне продвинулись в направлении Ласточкино под Авдеевкой, - Deep State

Источник: Deep State (deepstatemap.live)

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой окружения врагом.

Однако российские войска не снижают интенсивность наступательных действий после захвата города. Оккупанты активизировались на пяти других направлениях, а западные СМИ уже пишут о наиболее опасном положении ВСУ с первых месяцев полномасштабной войны.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отбили 14 вражеских атак.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

Что означает выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.