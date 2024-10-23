Росіяни просунулися в Курській області, а також в районі Курахового та Вугледару: карти ISW

Російські окупанти продовжують наступальні дії на фронті. Зокрема, ворог просунувся у Курській області, а також у Донецькій в районі Курахового та Вугледару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Курська операція

Геолокаційні кадри від 21 жовтня показують, що війська РФ просунулися на полях на південь від Шептухівки (на південний схід від Коренево) під час двох механізованих атак чисельністю до взводу.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські сили 22 жовтня продовжили обмежені наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Операція №2 - Луганська область

Противник 22 числа продовжив наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але не досяг ніяких підтверджених успіхів.

Міноборони РФ 22 жовтня заявило, що росіяни захопили Новосадово (на північний захід від Кремінної). Водночас один із російських воєнкорів сказав, що російські війська просунулися на північний захід та південний захід від Стельмахівки (південний схід від Куп'янська). Проте ISW не виявив підтвердження цих заяв.

У понеділок та вівторок, 21 та 22 числа, російські війська продовжили наступальні операції:

на північний захід від Куп'янська в районі Лимана Першого;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Зеленого Гаю, Стельмахівки, Лозової та Піщаного;

на захід від Сватового в районі Джерельного та Вишневого;

південно-західніше Сватового в районі Греківки та у напрямку Катеринівки і Новомихайлівки;

на північний захід від Кремінної в районі Макіївки, Новосадове;

на захід від Кремінної в районі Торського та Тернів.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська 21 і 22 жовтня продовжували наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Переїзного, проте жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Крім того, 22 числа росіяни продовжили наступальні операції у напрямку Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту також не було.

За даними аналітиків, противник 21 і 22 жовтня провів наступальні операції на північний схід від Часового Яру в районі Васюківки та поблизу самого Часів Яру.

Окупанти продовжили 22 числа наступати на Торецькому напрямку, але просування не зафіксовано.

В ISW уточнили, що у понеділок та вівторок ворог провів наступальні операції поблизу самого Торецька та в районі Щербинівки.

22 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 жовтня, вказують на те, що ЗСУ продовжують діяти на захід від Червоного Яру (південний схід від Покровська).

Воєнкори РФ стверджували, що росіяни просунулися в районі Селидового (південний схід від Покровська) та в північній частині Гірника (південний схід від Селидового та південний схід від Покровська), хоча ISW не виявив візуальних доказів цих заяв.

Аналітики пишуть, що у понеділок та вівторок росіяни продовжували атакувати:

на схід від Покровська в районі Проміня, Сухої Балки, Воздвиженки та Миролюбівки;

на південний схід від Покровська в районі Селидового, Лисівки, Михайлівки, Червоного Яру, Крутого Яру, Гірника, Новодмитрівки, Зоряного, Новоселидівки та Ізмаїлівки

На геолокаційних кадрах від 22 жовтня видно, як ЗСУ відбивають атаку приблизно урізаної роти російських механізованих підрозділів. Це вказує на те, що росіяни просунулися на захід уздовж шосе О0510 Мар'їнка-Курахове, безпосередньо на схід від Курахового.

В ISW додали, що у понеділок і вівторок війська РФ продовжували наступ на схід та південний схід у районі Гострого, Далекого та Георгіївки.

На геолокаційних кадрах від 22 жовтня на яких видно, як ЗСУ завдають удару по персоналу російського 33-го мотострілецького полку, вказують на те, що російські війська просунулися в східній частині Антонівки (північний схід від Вугледару).

Воєнкори РФ стверджують, що росіяни просунулися на північний схід від Вугледару в районі Антонівки, в межах Катеринівки, на північ від Водяного і на північний захід від Вугледару в районі Богоявленки. Однак, ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

Експерти додали, що ворог 21 і 22 числа продовжив наступ:

в районі Антонівки, Катеринівки та Єлизаветівки (все на північний схід від Вугледару);

Богоявленки та Новоукраїнки (на захід від Вугледара);

Золоої Ниви (на захід від Вугледару).

У вівторок, 22 числа, ані російські, ані українські сили не повідомляли про наземну активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Росіяни 21 і 22 числа продовжували наступ на північний схід від Роботиного в районі Малої Токмачки, але підтверджених успіхів не було.

21 жовтня росіяни продовжили атаки на лівобережжі Херсонської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.