Россияне продвинулись в Курской области, а также в районе Курахово и Угледара: карты ISW

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на фронте. В частности, враг продвинулся в Курской области, а также в Донецкой в районе Курахово и Угледара.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Курская операция

Геолокационные кадры от 21 октября показывают, что войска РФ продвинулись в полях к югу от Шептуховки (к юго-востоку от Коренево) во время двух механизированных атак численностью до взвода.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские силы 22 октября продолжили ограниченные наступательные операция на севере Харьковской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Операция №2 - Луганская область

Противник 22 числа продолжил наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добился никаких подтвержденных успехов.

Минобороны РФ 22 октября заявило, что россияне захватили Новосадово (северо-западнее Кременной). В то же время один из российских военкоров сказал, что российские войска продвинулись к северо-западу и юго-западу от Стельмаховки (юго-востоку от Купянска). Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

В понедельник и вторник, 21 и 22 числа, российские войска продолжили наступательные операции:

к северо-западу от Купянска в районе Лимана Первого;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

к юго-востоку от Купянска в районе Зеленого Гая, Стельмаховки, Лозовой и Песчаного;

к западу от Сватово в районе Джерельного и Вишневого;

юго-западнее Сватово в районе Грековки и в направлении Катериновки и Новомихайловки;

северо-западнее Кременной в районе Макеевки, Новосадово;

западнее Кременной в районе Торского и Тернов.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска 21 и 22 октября продолжали наступательные операции к востоку от Северска в районе Верхнекаменского, к юго-востоку от Северска в районе Выемки и ю югу от Северска в районе Переездного, однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Кроме того, 22 числа россияне продолжили наступательные операции на направлении Часов Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта также не было.

По данным аналитиков, противник 21 и 22 октября провел наступательные операции к северо-востоку от Часов Яра в районе Васюковки и вблизи самого Часов Яра.

Оккупанты продолжили 22 числа наступать на Торецком направлении, но продвижений не зафиксировано.

В ISW уточнили, что в понедельник и вторник враг провел наступательные операции вблизи самого Торецка и в районе Щербиновки.

22 октября российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 октября, указывают на то, что ВСУ продолжают действовать к западу от Красного Яра (юго-восток от Покровска).

Военкоры РФ утверждали, что россияне продвинулись в районе Селидово (юго-восток от Покровска) и в северной части Горняка (юго-восток от Селидово и юго-восток от Покровска), хотя ISW не обнаружил визуальных доказательств этих заявлений.

Аналитики пишут, что в понедельник и вторник россияне продолжали атаковать:

к востоку от Покровска в районе Проминя, Сухой Балки, Воздвиженки и Миролюбовки;

к юго-востоку от Покровска в районе Селидово, Лысовки, Михайловки, Красного Яра, Крутого Яра, Горняка, Новодмитривки, Зоряного, Новоселидовки и Измаиловки

На геолокационных кадрах от 22 октября видно, как ВСУ отражают атаку примерно урезанной роты российских механизированных подразделений. Это указывает на то, что россияне продвинулись на запад вдоль шоссе О0510 Марьинка-Курахово, непосредственно к востоку от Курахово.

В ISW добавили, что в понедельник и вторник войска РФ продолжали наступление к востоку и юго-востоку в районе Острого, Дальнего и Георгиевки.

В то же время на геолокационных кадрах от 22 октября на которых видно, как ВСУ наносят удар по персоналу российского 33-го мотострелкового полка, указывают на то, что российские войска продвинулись в восточной части Антоновки (северо-восток от Угледара).

Военкоры РФ утверждают, что россияне продвинулись к северо-востоку от Угледара в районе Антоновки ю, в пределах Катериновки, к северу от Водяного и к северо-западу от Угледара в районе Богоявленки. Однако ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

Эксперты добавили ч что враг 21 и 22 числа продолжил наступление:

в районе Антоновки, Катериновки и Елизаветовки (все к северо-востоку от Угледара);

Богоявленки и Новоукраинки (западнее Угледара);

Золотой Нивы (западнее Угледара).

Во вторник, 22 числа, ни российские, ни украинские силы не сообщали о наземной активности в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

Россияне 21 и 22 числа продолжали наступление к северо-востоку от Работино в районе Малой Токмачки, но подтвержденных успехов не было.

21 октября россияне продолжили атаки на левобережье Херсонской области ч но не добились никаких подтвержденных успехов.