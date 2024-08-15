Росіяни просунулися у Харківській області та на Покровському напрямку: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, що війська РФ просунулися біля східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого (на північ від Харкова). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що російські війська також просунулися на південь вздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук’янців (на південний схід від Глибокого).

Операція №2 - Луганська область

14 серпня тривали позиційні бої вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували:

на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки, Берестового, Новоосинового, Кругляківки;

на північний захід від Кремінної біля Макіївки, Невського, Тернів;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область







Російські війська нещодавно підтвердили просування на Покровському напрямку під час триваючих боїв.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід Желанного (обидва на південний схід від Покровська) відповідно.

Російські війська також продовжували наземні атаки:

на північний схід від Покровська поблизу Малинівки;

на схід від Покровська біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки;

на південний схід від Покровська біля Калинового, Водяного, Скучного, Карлівки, Птичного.

14 серпня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Роботиного, на північ від Роботиного біля Новоданилівки та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки.