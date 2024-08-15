Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова.

Кадры с геолокацией, опубликованные 13 августа, показывают, что войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого (к северу от Харькова). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле юго-восточнее Лукьянцев (юго-восточнее Глубокого).

Операция №2 - Луганская область

14 августа продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

юго-восточнее Купянска вблизи Петропавловки, Берестового, Новоосинового, Кругляковки;

северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Тернов;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область







Российские войска недавно подтвердили продвижение на Покровском направлении во время продолжающихся боев.

Кадры с геолокацией, опубликованные 13 и 14 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба юго-восточнее Покровска) соответственно.

Российские войска также продолжали наземные атаки:

северо-восточнее Покровска близ Малиновки;

восточнее Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки;

юго-восточнее Покровска возле Калинового, Водяного, Скучного, Карловки, Птичного.

14 августа продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Работино, к северу от Работино возле Новоданиловки и к северо-востоку от Работино возле Малой Токмачки.