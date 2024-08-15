Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Российские войска незначительно продвинулись у Глубокого и Лукьянцев на севере Харьковской области, а также возле Новоселовки Первой и Желанного к юго-востоку от Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова.
Кадры с геолокацией, опубликованные 13 августа, показывают, что войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого (к северу от Харькова). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле юго-восточнее Лукьянцев (юго-восточнее Глубокого).
14 августа продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали:
Российские войска недавно подтвердили продвижение на Покровском направлении во время продолжающихся боев.
Кадры с геолокацией, опубликованные 13 и 14 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба юго-восточнее Покровска) соответственно.
Российские войска также продолжали наземные атаки:
14 августа продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.
Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Работино, к северу от Работино возле Новоданиловки и к северо-востоку от Работино возле Малой Токмачки.
Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, с начала суток, 14 августа, на фронте произошло 153 боевых столкновений. Российские оккупанты концентрируют свои усилия на Покровском направлении, и в течение суток пытались атаковать украинских воинов 55 раз.
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