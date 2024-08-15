RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне продвинулись в Харьковской области и на Покровском направлении: карты ISW

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска незначительно продвинулись у Глубокого и Лукьянцев на севере Харьковской области, а также возле Новоселовки Первой и Желанного к юго-востоку от Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова.

Кадры с геолокацией, опубликованные 13 августа, показывают, что войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого (к северу от Харькова). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле юго-восточнее Лукьянцев (юго-восточнее Глубокого).

Операция №2 - Луганская область

14 августа продолжались позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали:

  • северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
  • юго-восточнее Купянска вблизи Петропавловки, Берестового, Новоосинового, Кругляковки;
  • северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Тернов;
  • юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно подтвердили продвижение на Покровском направлении во время продолжающихся боев.

Кадры с геолокацией, опубликованные 13 и 14 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба юго-восточнее Покровска) соответственно.

Российские войска также продолжали наземные атаки:

  • северо-восточнее Покровска близ Малиновки;
  • восточнее Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки;
  • юго-восточнее Покровска возле Калинового, Водяного, Скучного, Карловки, Птичного.

14 августа продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Работино, к северу от Работино возле Новоданиловки и к северо-востоку от Работино возле Малой Токмачки.

Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, с начала суток, 14 августа, на фронте произошло 153 боевых столкновений. Российские оккупанты концентрируют свои усилия на Покровском направлении, и в течение суток пытались атаковать украинских воинов 55 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины