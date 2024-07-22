Росіяни просунулися у Донецькій і Луганській областях, у Харківській українці контратакують: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська 20 і 21 липня продовжували локалізовані наступальні операції на північ і північний схід від Харкова, але не просувалися. Повідомляється, що російські сили атакували поблизу Глибокого та у Вовчанську, а українські сили контратакували біля Глибокого.

Російське військове командування продовжує посилення російських військ під Глибоким і Вовчанськом для ведення наступальних дій на Харківському напрямку.

Заступник командира української бригади, яка діє на харківському напрямку, повідомив, що російські військовослужбовці тренуються протягом від двох до шести тижнів перед відправленням на харківський фронт і не отримують точної інформації про реальну ситуацію на цьому напрямку перед боями. Український чиновник поширив скріншот скарги дружини російського військовослужбовця 79-го мотострілецького полку (18-ї мотострілецької дивізії) про те, що її чоловік зараз воює в районі Липців без води та їжі.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 21 липня не було підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що окупанти захопили Андріївку (на захід від Сватового) і Піщане (на північний захід від Сватового).

Раніше 20 липня ISW оцінив, що геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно захопили Піщане. Однак 21 липня відомий російський військовий блогер заявив, що російські сили не повністю контролюють Піщане і що присутність російських військ в Андріївці не підтверджена.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на північний захід від Сватового біля Стельмахівки, Глушківки, Піщаного, Берестового; і на захід від Сватового біля Андріївки.

Операція 3 - Донецька область

21 липня російські війська продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку, але підтвердженого просування в цьому районі не було.

21 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що є повідомлення про те, що російські війська перетнули канал Сіверський Донець-Донбас на невизначеному фланзі Часового Яру. Наразі ISW оцінює, що російські війська не встановили стійких позицій на західній стороні каналу або поблизу Часового Яру.

21 липня російські війська продовжили наземні атаки поблизу Торецька, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Бої тривали на схід від Торецька біля Північного та Дружби; на південний схід від Торецька біля Залізного і Південного; і на південь від Торецька біля Нью-Йорка.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 липня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північний схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на північ від Прогресу та на південь і до 500 метрів на захід від Лозуватського (обидва на північний захід від Авдіївки), хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень.

Бої тривали:

на північ від Авдіївки біля Калинового;

на північний захід від Авдіївки біля Воздвиженки, Лозуватського, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої;

на захід від Авдіївки біля Уманського, Яснобродівки та Карлівки 20 і 21 липня[46].

21 липня російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Бої тривали на захід від Донецька поблизу Красногорівки та на південний захід від Донецька поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

21 липня російські війська продовжили наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Генштаб України повідомив, що окупанти атакували поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) 20 та 21 липня.

"Південна вісь"

20 і 21 липня тривали позиційні бойові дії:

на заході Запорізької області в районі Роботиного,

на північний схід від Роботиного в районі Малої Токмачки,

на північ від Роботиного в районі Новоданилівки,

на північний захід від Роботиного в районі Щербаків.

20 і 21 липня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок і Козачих Лагерів.

Російські блогери стверджували, що війська РФ зачищають невизначені острови в дельті річки Дніпро та що українські війська утримують позиції біля озера Круглик (на захід від Олешок).