Россияне продвинулись в Донецкой и Луганской областях, в Харьковской украинцы контратакуют: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска 20 и 21 июля продолжали локализованные наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова, но не продвигались. Сообщается, что российские силы атаковали близ Глубокого и Волчанска, а украинские силы контратаковали возле Глубокого.

Российское военное командование продолжает усиление российских войск под Глубоким и Волчанском для проведения наступательных действий на Харьковском направлении.

Заместитель командира украинской бригады, действующей на харьковском направлении, сообщил, что российские военнослужащие тренируются в течение двух или шести недель перед отправкой на харьковский фронт и не получают точной информации о реальной ситуации на этом направлении перед боями. Украинский чиновник распространил скриншот жалобы жены российского военнослужащего 79-го мотострелкового полка (18-й мотострелковой дивизии) о том, что ее муж сейчас сражается в районе Липцев без воды и еды.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 21 июля не было подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Министерство обороны России утверждало, что оккупанты захватили Андреевку (к западу от Сватово) и Песчаное (к северо-западу от Сватово).

Ранее, 20 июля, ISW оценил, что геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно захватили Песчаное. Однако 21 июля известный российский военный блоггер заявил, что российские силы не полностью контролируют Песчаное и что присутствие российских войск в Андреевке не подтверждено.

Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; северо-западнее Сватово возле Стельмаховки, Глушковки, Песчаного, Берестового; и к западу от Сватово возле Андреевки.

Операция 3 - Донецкая область

21 июля российские войска продолжили наземные атаки на Северском направлении, но подтвержденного продвижения в этом районе не было.

21 июля российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российский блоггер утверждал, что есть сообщения о том, что российские войска пересекли канал Северский Донец-Донбасс на неопределенном фланге Часова Яра. ISW оценивает, что российские войска не установили устойчивых позиций на западной стороне канала или вблизи Часова Яра.

21 июля российские войска продолжили наземные атаки вблизи Торецка, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Бои продолжались к востоку от Торецка у Северного и Дружбы; юго-восточнее Торецка у Железного и Южного; и к югу от Торецка у Нью-Йорка.

Российские силы недавно продвинулись юго-западнее Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 21 июля, показывают, что российские силы недавно продвинулись к северо-востоку от Невельского (юго-западнее Авдеевки).

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к северу от Прогресса и к югу и до 500 метров к западу от Лозоватского (оба к северо-западу от Авдеевки), хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения этих утверждений.

Бои продолжались:

к северу от Авдеевки у Калинового;

северо-западнее Авдеевки возле Воздвиженки, Лозоватского, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой;

западнее Авдеевки возле Уманского, Яснобродовки и Карловки 20 и 21 июля.

21 июля российские войска продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Бои продолжались к западу от Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

21 июля российские войска продолжили наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты атаковали вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки) 20 и 21 июля.

"Южная ось"

20 и 21 июля продолжались позиционные боевые действия:

на западе Запорожской области в районе Работино,

к северо-востоку от Работино в районе Малой Токмачки,

к северу от Работино в районе Новоданиловки,

северо-западнее Работино в районе Щербаков.

20 и 21 июля продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе близ Крынок и Казачьих Лагерей.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ зачищают неопределенные острова в дельте реки Днепр и что украинские войска удерживают позиции у озера Круглик (к западу от Олешек).