Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Харкова і продовжили бої біля Липців, Глибокого та у Вовчанську.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися в межах Стариці (на північний схід від Харкова).

Операція №2 - Луганська область

26 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтвердженого просування не зробили.

Російські війська наступали:

на північний схід від Куп’янська біля Синьківки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська поблизу Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки, Лозової;

на захід від Сватового біля Андріївки;

на південний захід від Сватового біля Пролетарського,

на північний захід від Кремінної біля Греківки, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів і Торського;

на південь від Кремінної в Серебрянському лісництві.

Операція №3 - Донецька область

Загарбники просунулися на схід від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в центрі Дружби (на схід від Торецька).

Російські війська також продовжували наземні атаки поблизу та в Торецьку; на схід від Торецька біля Дружби; і на південь від Торецька біля Нелипівки.

Російські війська нещодавно додатково просунулися на південний схід від Покровська. Опубліковані 26 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що війська РФ просунулися до вулиці Ломонсова в мікрорайоні Кишлак у східній Новогродівці (на південний схід від Покровська).

"Південна вісь"

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 26 серпня.

У Генштабі України повідомили, що 26 серпня українські війська відбили російські атаки на дніпровському напрямку (Херсонська область), у тому числі на островах дельти Дніпра.