Росіяни просунулись майже на всіх напрямках в Донецькій області: карти ISW

Російські війська за підсумками 26 серпня просунулися під Часовим Яром, Торецьком, Покровськом і Донецьком. Також росіяни мають просування у Стариці Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Харкова і продовжили бої біля Липців, Глибокого та у Вовчанську.
Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися в межах Стариці (на північний схід від Харкова).
26 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтвердженого просування не зробили.
Російські війська наступали:
Загарбники просунулися на схід від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в центрі Дружби (на схід від Торецька).
Російські війська також продовжували наземні атаки поблизу та в Торецьку; на схід від Торецька біля Дружби; і на південь від Торецька біля Нелипівки.
Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 26 серпня.
Із початку доби, 26 серпня, станом на 22:00 на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Ситуація залишається складною на Покровському напрямку, там ворог намагався здійснити 56 атак.
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