Россияне продвинулись почти по всем направлениям в Донецкой области: карты ISW

Российские войска по итогам 26 августа продвинулись под Часовым Яром, Торецком, Покровском и Донецком. Также у россиян есть продвижение в Старице Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .
Российские войска недавно продвинулись северо-восточнее Харькова и продолжили бои у Липцев, Глубокого и в Волчанске.
Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в пределах Старицы (к северо-востоку от Харькова).
26 августа российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденного продвижения не совершили.
Российские войска наступали:
Захватчики продвинулись к востоку от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что российские силы недавно продвинулись в центре Дружбы (восточнее Торецка).
Российские войска также продолжали наземные атаки вблизи и в Торецке; восточнее Торецка возле Дружбы; и к югу от Торецка у Нелиповки.
Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боевых действиях на западе Запорожской области 26 августа.
С начала суток, 26 августа, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 148 боевых столкновений. Ситуация остается сложной на Покровском направлении, там враг пытался совершить 56 атак.
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