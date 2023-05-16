Росіяни продовжують втрачати позиції під Бахмутом: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Масютівку Харківської області (13 км на північний схід від Куп’янська) і створили плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл.

Відомий російський "воєнкор" стверджував, що 14 травня російська десантна група захопила Масютівку і створила плацдарм на протилежному березі річки Оскіл безпосередньо на захід від населеного пункту. Інші російські військові блогери стверджували, що російські війська здійснили успішний наліт на українські позиції біля Масютівки і згодом відступили, а повідомлення про створення російського плацдарму не підтверджені.

ISW поки не має візуального підтвердження того, що російські війська захопили Масютівку або закріпили позиції десь на західному (правому) березі річки Оскіл. Російські військові блогери стверджували, що захоплення Росією Масютівки було б тактично незначним, враховуючи, що українські війська займають піднесені позиції в цьому районі і можуть легко обстріляти спроби росіян просунутися.

15 травня український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки, а також Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська).

Російські джерела стверджували, що 15 травня українські війська продовжували розвідку в районі Кремінної. МО РФ стверджувало, що підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії знищили дві українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Російські джерела стверджували, що українські війська 15 травня завдали ракетного удару по російських тилових позиціях у місті Луганську. Російські джерела стверджували, що українські сили, ймовірно, використовували крилаті ракети Storm Shadow, щоб націлити на колишнє Луганське вище військове авіаційне училище, хоча джерела в соціальних мережах стверджували, що російські сили наразі використовують школу як базу для навчання військовослужбовців так званої "ЛНР".

Бої на Донбасі

15 травня російські війська продовжили штурм Бахмута та його околиць, а українські війська продовжують оборону на Бахмутському напрямку. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в 9 км на північний захід від Бахмута в напрямку Григорівки та Богданівки; за 14 км на південний захід від Бахмута в напрямку Іванівського та Предтечиного; і в Бахмуті.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку між російськими та українськими військами відбулися 30 бойових зіткнень і понад 300 разів російські війська обстріляли українські позиції. Російське МО заявило, що підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус так званої "ЛНР") ведуть бої в районі Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили безуспішно контратакували біля Білої Гори (13 км на південний захід від Бахмута), Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута).

Військовий блогер, пов’язаний з групою "Вагнера", заявив, що російські підрозділи 72-ї мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) втратили позиції на південний захід від Іванівського, і зазначив, що українські сили намагаються вийти на північно-західну околицю Кліщіївки (приблизно 7 км на південний захід від Бахмута).

Власник "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що його найманці просунулися в Бахмуті на 130 метрів і що українські сили контролюють лише 1,6 квадратних кілометрів міста. Пригожин стверджував, що війська "Вагнера" просунулися на південний захід Бахмута.

Пов’язаний з Кремлем "воєнкор" стверджував, що "Вагнер" зосереджується на очищенні приватної житлової зони в західному Бахмуті, ймовірно, у відповідь на втрату позицій на південний захід від Берхівського водосховища. Він стверджував, що найближчими днями "Вагнер" спробує проштовхнути мікрорайон і вийти на трасу Бахмут-Хромове.

15 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії вздовж фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські позиції в районі Мар’їнки (приблизно 22 км на південний захід від Донецька).

Російські військові блогери стверджували, що в районі Невельського (18 км на захід від Донецька) діє 110-та ОМСБр (1-й армійський корпус). Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив, що російські війська зміцнюють позиції навколо Маріуполя, особливо навколо мостів через річки Кальміус і Кальчик.

"Південна вісь"

Українська розвідка повідомила, що приблизно 152 000 російських військових на півдні України продовжують оборону перед можливим українським контрнаступом. Представник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Черняк 15 травня заявив, що російські війська не відходять із Запорізької та Херсонської областей.

Українське Південне оперативне командування повідомило, що російські війська вперше з початку війни перекинули в Азовське море невизначений малий ракетний корабель із вісьмома ракетами "Калібр" для захисту Керченського мосту.

Російське джерело стверджувало, що російські війська здійснили обмежену наземну атаку в західній Запорізькій області 15 травня. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська поступово наступали поблизу Малих Щербак (22 км на північний схід від Василівки). ISW не може підтвердити цю заяву про атаку або просування.

Українські війська продовжують наносити удари вздовж критичних логістичних ліній на півдні України. Російські джерела, зокрема окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов, звинуватили українські війська у застосуванні HIMARS для ударів по Мелітополю, Токмаку та Молочанську (між Мелітополем і Токмаком на трасі Т0401), а також у застосуванні РСЗВ "Град" та іншої зброї для ударів по Василівці та Пологах.

Українське Південне оперативне командування повідомило, що українські війська завдали три авіаудари по російських системах ППО та зосередженню сил у Скадовському районі Херсонської області.