Россияне продолжают терять позиции под Бахмутом: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские источники утверждали, что российские войска захватили Масютовку Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска) и создали плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол.

Известный российский "военкор" утверждал, что 14 мая российская десантная группа захватила Масютовку и создала плацдарм на противоположном берегу реки Оскол непосредственно к западу от населенного пункта. Другие российские военные блоггеры утверждали, что российские войска совершили успешный налет на украинские позиции у Масютовки и впоследствии отступили, а сообщения о создании российского плацдарма не подтверждены.

ISW пока не имеет визуального подтверждения того, что российские войска захватили Масютовку или закрепили позиции где-то на западном (правом) берегу реки Оскол. Российские военные блоггеры утверждали, что захват Россией Масютовки был бы тактически незначительным, учитывая, что украинские войска занимают приподнятые позиции в этом районе и могут легко обстрелять попытки россиян продвинуться.

15 мая украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки, а также Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска).

Российские источники утверждали, что 15 мая украинские войска продолжали разведку в Кременной районе. МО РФ утверждало, что подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Дибровы (5 км юго-западнее Кременной).

Российские источники утверждали, что украинские войска 15 мая нанесли ракетный удар по российским тыловым позициям в Луганске. Российские источники утверждали, что украинские силы, вероятно, использовали крылатые ракеты Storm Shadow, чтобы нацелить на бывшее Луганское высшее военное авиационное училище, хотя источники в социальных сетях утверждали, что российские силы используют школу как базу для обучения военнослужащих так называемой "ЛНР".

Бои на Донбассе

15 мая русские войска продолжили штурм Бахмута и его окрестностей, а украинские войска продолжают оборону на Бахмутском направлении. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в 9 км северо-западнее Бахмута в направлении Григорьевки и Богдановки; в 14 км юго-западнее Бахмута в направлении Ивановского и Предтечиного; и в Бахмуте.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении между российскими и украинскими войсками произошло 30 боевых столкновений и более 300 раз российские войска обстреляли украинские позиции. Российское МО заявило, что подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус так называемой "ЛНР") ведут бои в районе Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Российский "военкор" утверждал, что российские силы безуспешно контратаковали у Белой Горы (13 км юго-западнее Бахмута), Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута).

Военный блоггер, связанный с группой "Вагнера", заявил, что российские подразделения 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) потеряли позиции юго-западнее Ивановского, и отметил, что украинские силы пытаются выйти на северо-западную окраину Клещиевки (примерно 7 км юго-западнее Бахмута).

Владелец Вагнера Евгений Пригожин утверждал, что его наемники продвинулись в Бахмуте на 130 метров и что украинские силы контролируют всего 1,6 квадратных километров города. Пригожин утверждал, что войска "Вагнера" продвинулись на юго-запад Бахмута.

Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что "Вагнер" сосредотачивается на очистке частной жилой зоны в западном Бахмуте, вероятно, в ответ на потерю позиций юго-западнее Берховского водохранилища. Он утверждал, что в ближайшие дни "Вагнер" попытается протолкнуть микрорайон и выйти на трассу Бахмут-Хромово.

15 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные действия вдоль фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции в районе Марьинки (около 22 км юго-западнее Донецка).

Российские военные блоггеры утверждали, что в районе Невельского (18 км к западу от Донецка) действует 110-я ОМСБр (1-й армейский корпус). Советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко сообщил, что российские войска укрепляют позиции вокруг Мариуполя, особенно вокруг мостов через реки Кальмиус и Кальчик.

"Южная ось"

Украинская разведка сообщила, что примерно 152 000 российских военных на юге Украины продолжают оборону перед возможным украинским контрнаступлением. Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Андрей Черняк 15 мая заявил, что российские войска не уходят из Запорожской и Херсонской областей.

Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российские войска впервые с начала войны перебросили в Азовское море неопределенный малый ракетный корабль с восемью ракетами "Калибр" для защиты Керченского моста.

Российский источник утверждал, что российские войска совершили ограниченную наземную атаку в западной Запорожской области 15 мая. Российский "военкор" утверждал, что русские войска постепенно наступали вблизи Малых Щербак (22 км к северо-востоку от Васильевки). ISW не может подтвердить это заявление об атаке или продвижении.

Украинские войска продолжают наносить удары вдоль критических логистических линий на юге Украины. Российские источники, в частности оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов, обвинили украинские войска в применении HIMARS для ударов по Мелитополю, Токмаку и Молочанску (между Мелитополем и Токмаком на трассе Т0401), а также в применении РСЗО "Град" и другого оружия для и Родах.

Украинское Южное оперативное командование сообщило, что украинские войска нанесли три авиаудара по российским системам ПВО и сосредоточению сил в Скадовском районе Херсонской области.