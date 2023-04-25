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Росіяни продовжують використовувати лікарні на ТОТ в військових цілях, - Генштаб

Фото: росіяни використовують лікарні в військових цілях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни вкотре використовують цивільну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральный штаб ЗСУ.

"Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області", - зазначили в Генштабі.

Так, у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь і надають медичну допомогу своїм пораненим на території міської лікарні.

Нагадаємо, що аналогічна ситуація відбулась і в Голубівці Луганської області.

Також Генштаб повідомляв, що 24 квітня ЗСУ відбили 43 атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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