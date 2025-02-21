Росіяни продовжують тиснути під Покровськом: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів НАРами по населеному пункту Золочів.

Наші захисники зупинили три штурми загарбників поблизу Загризового на Куп’янському напрямку. Ще одне боєзіткнення продовжується до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни та Колодязі. Всього, з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири боєзіткнення, з яких два тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просунутись вперед поблизу населеного пункту Васюківка, наразі бої не завершились. Під авіаударами загарбників опинились Костянтинівка та Часів Яр.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районах Диліївки та Торецька, шість боєзіткнень ще тривають. Також ворог завдавав авіаударів керованими бомбами по Торецьку.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку зупинено три штурми противника, загарбник намагався прорвати оборонні позиції українських підрозділів в районах Костянтинополя та Бурлацького. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Гуляйполе на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямках Щербаків та П’ятихаток.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Вісім разів загарбники атакували наших захисників на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 КАБів, здійснив 268 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.