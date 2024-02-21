Росіяни продовжують спроби просунутися до Часового Яру: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Російські та українські джерела повідомили, що бойові дії продовжуються:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;

на північ від Кремінної у районі Житлівки;

на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш назвав кількість російських військових:

на напрямі Куп'янськ-Кременна складається із 122 000 осіб особового складу:

на Куп'янському напрямі 42 000 осіб;

на Лиманському напрямку (на захід від Кремінної) - 57 000 осіб;

на Сіверському напрямку (на південь від Кремінної) - 23 000 осіб.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське командування перекинуло щонайменше три штурмові підрозділи - кожен чисельністю до роти - у цей район для підтримки зусиль щодо прориву українських позицій та просування на північний захід від Сватового.

Машовець також зазначив, що підрозділи 6-ї загальновійськової армії (ЗМУ) намагаються переправитися через річку Оскіл на захід від Синьківки для наступу на Куп'янськ із західного берега річки, але не можуть цього зробити через сильний вогонь української артилерії.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового;

на захід від Бахмута у районі Івановського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що російські війська продовжують спроби просунутися до Часового Яру (на захід від Бахмута) і перекидають резерви на Бахмутський напрямок.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Відео з геолокацією, опубліковане 20 лютого, показує, що російські війська нещодавно просунулися на східних околицях Ласточкиного (на північний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Ластівчине;

на захід від Авдіївки у районі Сєверного;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Повідомляється, що російські війська просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються 20 лютого.

Позиційні бої продовжуються:

на захід від Донецька у районі Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

"Південна вісь"

Нещодавно російські війська трохи просунулися вперед поблизу кордону Донецької та Запорізької областей, оскільки 20 лютого у цьому районі точилися позиційні бої.

Відео з геолокацією, опубліковане 20 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися на північ від Шевченка (на південний схід від Великої Новосілки та на південний захід від Вугледару).

Позиційні бої тривали:

на південний захід від Великої Новосілки поблизу Малинівки;

на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського;

на південний схід від Великої Новосілки поблизу Шевченка, Пречистівки та Золотої Ниви.

Російські блогери стверджували, що російські війська захопили тактично важливу висоту між Роботиним та Вербовим (на північний схід від Роботиним) і що російські війська просунулися вперед на відстань від 700 метрів до двох кілометрів під час наступальних операцій у цьому районі з 17 лютого.

20 лютого в районі Кринків на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої, попри заяви російських військових про те, що російські війська повністю захопили населений пункт.