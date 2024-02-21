Россияне продолжают попытки продвинуться к Часовому Яру: карты ISW

Российские войска продолжают попытки продвинуться к Часовому Яру (к западу от Бахмута) и перебрасывают резервы на Бахмутское направление. Также россияне недавно продвинулись на восточных окраинах Ласточкино (к северо-западу от Авдеевки).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские и украинские источники сообщили, что боевые действия продолжаются:
Начальник прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, назвал количество российских военных:
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российское командование перебросило по меньшей мере три штурмовых подразделения - каждое численностью до роты - в этот район для поддержки усилий по прорыву украинских позиций и продвижению к северо-западу от Сватово.
Машовец также отметил, что подразделения 6-й общевойсковой армии (ОМУ) пытаются переправиться через реку Оскол к западу от Синьковки, для наступления на Купянск с западного берега реки, но не могут этого сделать из-за сильного огня украинской артиллерии.
Позиционные бои продолжались:
Начальник прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что российские войска продолжают попытки продвинуться к Часовому Яру (к западу от Бахмута) и перебрасывают резервы на Бахмутское направление.
Российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки. Видео с геолокацией, опубликованноея 20 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись на восточных окраинах Ласточкино (к северо-западу от Авдеевки).
Позиционные бои продолжались:
Сообщается, что российские войска продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев 20 февраля.
Позиционные бои продолжаются:
Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи границы Донецкой и Запорожской областей, поскольку 20 февраля в этом районе продолжались позиционные бои.
Видео с геолокацией, опубликованное 20 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Шевченко (к юго-востоку от Великой Новоселки и к юго-западу от Угледара).
Позиционные бои продолжались:
Российские блогеры утверждали, что российские войска захватили тактически важную высоту между Работино и Вербово (к северо-востоку от Роботино) и что российские войска продвинулись вперед на расстояние от 700 метров до двух километров в ходе наступательных операций в этом районе с 17 февраля.
20 февраля в районе Крынков на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, несмотря на заявления российских военных о том, что российские войска полностью захватили населенный пункт.
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