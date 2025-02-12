Росіяни продовжують постачати у Крим паливо через Керченський міст, але є нюанс

В "АТЕШ" зазначили, що останніми тижнями було зафіксовано зниження частоти підвезення палива.

Це пов'язано з постійними й ефективними ударами Сил оборони України по нафтопереробних заводах і базах. Адже кожен такий удар послаблює економічний і військовий потенціал Росії та ускладнює постачання окупаційних військ.



"Керченський міст - критично важливий елемент логістики окупантів. Саме через нього Росія перекидає паливо, техніку, боєприпаси та живу силу для своїх військ у Криму та на півдні України. Його знищення стане потужним ударом по постачанню армії окупантів, призведе до хаосу в їхній логістиці та прискорить звільнення українських територій", - зауважили в "АТЕШ".

Удари по території Росії

Україна регулярно завдає ударів по російських НПЗ, виснажуючи логістику та військову економіку ворога. Днями внаслідок атаки дронів у Краснодарському краї сталася пожежа на нафтобазі поблизу Канівського району. За даними Центру протидії дезінформації, було уражено підприємство з переробкою до 320 тисяч тонн нафти на рік.

Зокрема, нещодавно ми писали, що командування російської армії розпочало виведення окремих зенітно-ракетних підрозділів із окупованого Криму до Росії. Росіяни хочуть посилити захист своїх НПЗ.