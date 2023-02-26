Росіяни продовжили вбивати цивільних, а ЗСУ завдали авіаударів по ворогу: зведення Генштабу

Як повідомляє військове командування, протягом доби росіяни завдали 11 авіаційних ударів та здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Херсона та у Донецькій області. Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків, а також загиблі серед мирного населення.

При цьому авіація Сил оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Ситуація на окремих напрямках: