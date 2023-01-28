Росіяни не припиняють обстріли Харківської області: пошкоджений ліцей, є поранений

Російські війська вчора, 27 січня, обстріляли декілька населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
У селі Кіндрашівка Куп'янського району російські снаряди пошкодили ліцей. Водночас у селі Глибоке Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджений будинок.
За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок вчорашніх обстрілів росіян є поранений. Постраждалим виявився 49-річний житель села Петропавлівка Чугуївського району. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, через недавні обстріли окупантів у Куп'янському району загинули двоє мирних жителів.
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