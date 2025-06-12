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Росіяни повторно вдарили по Харкову дронами: що відомо

Четвер 12 червня 2025 03:04
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Росіяни повторно вдарили по Харкову дронами: що відомо Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 12 червня росіяни вже вдруге атакували Харків дронами. В місті було чути вибухи, зафіксовано прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ігоря Терехова.

Він повідомив, що під атакою опинилися щонайменше два райони міста.

"Зафіксовано ще удар по місту, попередньо у Шевченківському районі. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні о 02:46.

Через невеликий проміжок часу мер повідомив, що є приліт у Салтівському районі. Наслідки також уточнюють.

Паралельно місцеві канали писали про фіксацію ворожих безпілотників та звуки вибухів.

Оновлено о 03:06

"Також є інформація про "прильоти" по Шевченківському та Слобідському районам. Наслідки уточнюються", - поінформував Терехов.

Він уточнив, що на місто летить ще йде кілька ворожих безпілотників, тому закликав людей бути обережними.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Росіяни повторно вдарили по Харкову дронами: що відомо

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що трохи більше години тому Харків теж атакували дрони. Приблизно о 01:38 у місті було чутно серію вибухів.

Незабаром мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом опинився Шевченківський район міста.

Пізніше стало відомо, що один із прильотів був у двір школи. Унаслідок атаки там вибито вікна. Інформації про постраждалих не було.

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