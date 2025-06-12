Россияне повторно ударили по Харькову дронами: что известно
В ночь на 12 июня россияне уже второй раз атаковали Харьков дронами. В городе были слышны взрывы, зафиксированы прилеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Игоря Терехова.
Он сообщил, что под атакой оказались по меньшей мере два района города.
"Зафиксирован еще удар по городу, предварительно в Шевченковском районе. Последствия уточняются", - говорится в сообщении в 02:46.
Через небольшой промежуток времени мэр сообщил, что есть прилет в Салтовском районе. Последствия также уточняются.
Параллельно местные каналы писали о фиксации вражеских беспилотников и звуках взрывов.
Обновлено в 03:06
"Также есть информация о »прилетах" по Шевченковскому и Слободскому районам. Последствия уточняются", - проинформировал Терехов.
Он уточнил, что на город летит еще идет несколько вражеских беспилотников, поэтому призвал людей быть осторожными.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:04 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях.
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