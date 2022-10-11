Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие
Российские войска повторно атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Винницкой области. В результате удара есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook предприятия.
Сообщается, что удар пришелся на тот момент, когда на станции работали спасатели.
"Есть пострадавшие. По предварительной информации, 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет", - говорится в сообщении.
Также на предприятии отметили, что в результате удара снова было повреждено энергетическое оборудование. Работы по восстановлению начнутся, когда позволит ситуация.
Напомним, сегодня утром Ладыжинская ТЭС уже подвергалась ударам иранских дронов-камикадзе. Первая атака обошлась без жертв и пострадавших.
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