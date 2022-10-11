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Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие

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Ладыжин, Вторник 11 октября 2022 14:13
Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие Фото: Ладыжинская ТЭС повторно попала под удар (facebook.com/dteklates)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска повторно атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Винницкой области. В результате удара есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook предприятия.

Сообщается, что удар пришелся на тот момент, когда на станции работали спасатели.

"Есть пострадавшие. По предварительной информации, 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет", - говорится в сообщении.

Также на предприятии отметили, что в результате удара снова было повреждено энергетическое оборудование. Работы по восстановлению начнутся, когда позволит ситуация.

Напомним, сегодня утром Ладыжинская ТЭС уже подвергалась ударам иранских дронов-камикадзе. Первая атака обошлась без жертв и пострадавших.

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Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие
Россияне повторно атаковали Ладыжинскую ТЭС. Есть пострадавшие
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