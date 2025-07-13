Росіяни повторним ударом біля Сум атакували медиків швидкої

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні вдень у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, і ще один отримав поранення.

Як уточнив Григоров, обстріл стався близько 15:40 на дорозі на території Стецьківського старостату. Зокрема, двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон.

"Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога. Мої співчуття рідним загиблого", - розповів очільник ОВА.

Крім того, в тому дописі Григоров закликав мешканців Сумської області мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, оскільки там ворог системно атакує цивільний транспорт.

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