Россияне повторным ударом возле Сум атаковали медиков скорой помощи

Что предшествовало

Напомним, что сегодня днем в Сумской громаде в результате вражеской атаки погиб мужчина, и еще один получил ранения.

Как уточнил Григоров, обстрел произошел около 15:40 на дороге на территории Стецковского старостата. В частности, двое братьев ехали мотоблоком в направлении Хотинской общины, когда их атаковал вражеский дрон.

"Погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранения, ему оказывается медицинская помощь. Мои соболезнования родным погибшего", - рассказал глава ОВА.

Кроме того, в том сообщении Григоров призвал жителей Сумской области минимизировать перемещение в направлении приграничья, поскольку там враг системно атакует гражданский транспорт.

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