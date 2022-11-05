Росіяни повністю залишили Херсонську ОДА: ЗМІ показали відео

"В будівлі Херсонської ОДА порожньо. Росіяни винесли звідти все коштовне, полишивши за собою тільки сміття", - йдеться в повідомленні.

Видання посилається на відео власного кореспондента, який нібито один з перших потрапив у будівлю. Проте офіційного підтвердження про втечу росіян з будівлі наразі немає.

Разом з тим ЗМІ пишуть, що з кабінету голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно.

"В кабінеті голови облради з цінного залишився тільки портрет Олександра Самойленка та штучна ялинка. В кабінетах посадовців, де жили росіяни, покидали матраци та інше майно", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що перед цим повідомлялося про те, що з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор.

При цьому в ОК "Південь" попередили, що окупанти можуть готувати пастку для українських сил і назвали ймовірний задум ворога.

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