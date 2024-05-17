Росіяни повідомляють про атаку дрона на академію зв'язку в Санкт-Петербурзі: є поранені

У Санкт-Петербурзі сьогодні ввечері, 17 травня, стався вибух у районі академії зв'язку імені Будьонного. Її могли атакувати дроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Семеро людей постраждали через вибух в академії зв'язку імені Будьонного на Тихорецькому проспекті в Санкт-Петербурзі", - пишуть росіяни.
Скріншот: Військова академія (google.com/maps)
Також вказується, що, імовірно, її атакував безпілотник.
Росіяни пишуть, що двоє з них перебувають у важкому стані, один із них у реанімації. Зараз на місці вибуху працюють оперативні служби.
Російські ЗМІ з посиланням на адміністрацію Калінінського району міста повідомляють, що гучний вибух пролунав у Санкт-Петербурзі в районі одного з ВНЗ.
Ленінградський військовий округ повідомив, що на господарській території військової академії зв'язку в Петербурзі стався вибух, постраждали 7 військовослужбовців.
Причиною вибуху в академії нібито стала довільна детонація 76-мм боєприпасу часів Другої світової війни.
Видання "Фонтанка" пише, що в підвалі академії вибухнув старий боєприпас. Зазначається, що постраждали нібито двоє людей.
Російські населені пункти не вперше стають об'єктом атаки дронів. При цьому під удар потрапляють міста, які розташовані на відстані в тисячу кілометрів від України.
Приміром, сьогодні стало відомо, що СБУ і ГУР сьогодні вночі понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе і Новоросійську. Йдеться про морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію.
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