Россияне сообщают об атаке дрона на академию связи в Санкт-Петербурге: есть раненые

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 17 мая, произошел взрыв в районе академии связи имени Буденного. Ее могли атаковать дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге", - пишут россияне.
Скриншот: Военная академия (google.com/maps)
Также указывается, что, предположительно, ее атаковал беспилотник.
Россияне пишут, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы.
Российские СМИ со ссылкой на администрацию Калининского района города сообщают, что громкий взрыв прогремел в Санкт-Петербурге в районе одного из ВУЗов.
Ленинградский военный округ сообщил, что на хозяйственной территории военной академии связи в Петербурге произошел взрыв, пострадали 7 военнослужащих.
Причиной взрыва в академии якобы стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Второй мировой войны.
Издание "Фонтанка" пишет, что в подвале академии взорвался старый боеприпас. Отмечается, что пострадали якобы два человека.
Российские населенные пункты не впервые становятся объектом атаки дронов. При этом под удар попадают города, которые расположены на расстоянии в тысячу километров от Украины.
К примеру, сегодня стало известно, что СБУ и ГУР сегодня ночью более сотни дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. Речь идет о морском порту, НПЗ, нефтяном терминале и электроподстанции.
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