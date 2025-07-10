Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Москву

Невідомі дрони в четвер, 10 липня, атакують Москву. Там працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

Собянін близько 15:40 написав, що протиповітряна оборона нібито збила дрон, який летів на Москву. На місці падіння уламків працювали рятувальники. Трохи згодом мер Москви відзвітував про "збиття ще двох дронів", які також прямували в бік Москви. Більш детальних подробиць чиновник не розкрив.