Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву
Неизвестные дроны в четверг, 10 июля, атакуют Москву. Там работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.
Собянин около 15:40 написал, что противовоздушная оборона якобы сбила дрон, который летел на Москву. На месте падения обломков работали спасатели.
Чуть позже мэр Москвы отчитался о "сбитии еще двух дронов", которые также направлялись в сторону Москвы.
Более детальных подробностей чиновник не раскрыл.
Удар по заводу под Москвой
Напомним, 7 июля стало известно, что украинские воины ударили по "Краснозаводскому химическому заводу", который находится под Москвой.
Этот завод, в частности, производит термобарические боевые части для "Шахедов", которыми россияне регулярно атакуют Украину.
В районе города Краснозаводск во время атаки прогремела серия взрывов.
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