Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву

Неизвестные дроны в четверг, 10 июля, атакуют Москву. Там работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

Собянин около 15:40 написал, что противовоздушная оборона якобы сбила дрон, который летел на Москву. На месте падения обломков работали спасатели. Чуть позже мэр Москвы отчитался о "сбитии еще двух дронов", которые также направлялись в сторону Москвы. Более детальных подробностей чиновник не раскрыл.