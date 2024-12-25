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Росіяни поскаржились, що судно Ursa Major у Середземному морі підірвали

Фото: судно Ursa Major (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російське судно Ursa Major затонуло в Середземному. Компанія-власник заявила, що судно було підірвано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ріа Новини".

Компанія-власник судна "Оборонлогістика" заявила, що перед затопленням "із правого борту сталися три вибухи". Компанія назвала це терактом.

Ймовірно, вибух у машинному відділенні. 14 членів екіпажу вдалося врятувати, двоє зникли безвісти.

Що передувало

Вчора стало відомо, що російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.

При цьому моніторингова група "Кримський вітер" завила, що на борту, ймовірно, знаходився стратегічний вантаж - два 45-тонних люки ядерного реактора для льодокола проєкту 10510 "Лідер".

Аварії з російськими танкерами

Раніше ми писали про те, що через сильний шторм у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Хвилі розрубали їх майже навпіл. Пізніше, через декілька днів після того стало відомо, що біля порту "Кавказ" у Чорному морі зазнав аварії ще один танкер. 

Більше про те, що сталося з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у нашому матеріалі.

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