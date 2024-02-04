Росіяни поскаржились на обстріл "пекарні" в Лисичанську. Насправді там засідали окупанти

Вчора, 3 лютого, ватажок бойовиків так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про обстріл пекарні у Лисичанську та звинуватив в цьому ЗСУ. Як стверджують окупанти, в результаті обстрілу загинули 28 людей.

Але на відео та фото, які поширювали місцеві Telegram-канали, на зруйнованій обстрілом будівлі було видно напис "Ресторан". Як розповіли "Суспільному" в Лисичанській МВА окупанти відкрили там пекарню вже після окупації міста. Вона використовувалась окупантами у власних цілях.

"Заклад, про який йде мова, окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту", - зазначили в МВА.

Серед загиблих в результаті прильоту, за даними Telegram-каналів, власник закладу - місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній "податковій".

"Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список загиблих, що гуляє мережею інтернет, складають здебільшого колаборанти", - пояснили в МВА.

Окупація Лисичанська

Російські окупанти захопили Лисичанськ у липні 2022 року після того, як ЗСУ довелося відходити з міста.

Начальник Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко називав Лисичанськ містом, де дислокуються підрозділи армії РФ. Росіяни фактично перетворили місто на військову базу. А щоб місцеві жителі не здавали місця базування окупантів, вони закривають цілі квартали Лисичанська.

Ситуація на фронті 4 лютого

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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