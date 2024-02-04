Россияне пожаловались на обстрел "пекарни" в Лисичанске. На самом деле там заседали оккупанты

Вчера российские оккупанты заявили о прилете якобы в здание пекарни в Лисичанске (Луганская область). Однако, по данным Лисичанской городской военной администрации, в момент прилета там находились оккупанты и коллаборанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Донбас".
Вчера, 3 февраля, главарь боевиков так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил об обстреле пекарни в Лисичанске и обвинил в этом ВСУ. Как утверждают оккупанты, в результате обстрела погибли 28 человек.
Но на видео и фото, которые распространяли местные Telegram-каналы, на разрушенном обстрелом здании была видна надпись "Ресторан". Как рассказали "Суспільному" в Лисичанской ГВА оккупанты открыли там пекарню уже после оккупации города. Она использовалась оккупантами в своих целях.
"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", - отметили в ГВА.
Среди погибших в результате прилета, по данным Telegram-каналов, владец заведения - местный бизнесмен, а также коллаборант, работавший в оккупационной "налоговой".
"Прилет был в то время, как оккупанты собрались там. Тот список погибших, гуляющий по сети интернет, составляют в основном коллаборанты", - объяснили в ГВА.
Российские оккупанты захватили Лисичанск в июле 2022 года после того, как ВСУ пришлось отходить из города.
Начальник Лисичанской городской военной администрации Валерий Шибико называл Лисичанск городом, где дислоцируются подразделения армии РФ. Россияне фактически превратили город в военную базу. А чтобы местные жители не сдавали места базирования оккупантов, они закрывают целые кварталы Лисичанска.
По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений. Враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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