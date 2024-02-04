Россияне пожаловались на обстрел "пекарни" в Лисичанске. На самом деле там заседали оккупанты

Вчера, 3 февраля, главарь боевиков так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил об обстреле пекарни в Лисичанске и обвинил в этом ВСУ. Как утверждают оккупанты, в результате обстрела погибли 28 человек.

Но на видео и фото, которые распространяли местные Telegram-каналы, на разрушенном обстрелом здании была видна надпись "Ресторан". Как рассказали "Суспільному" в Лисичанской ГВА оккупанты открыли там пекарню уже после оккупации города. Она использовалась оккупантами в своих целях.

"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", - отметили в ГВА.

Среди погибших в результате прилета, по данным Telegram-каналов, владец заведения - местный бизнесмен, а также коллаборант, работавший в оккупационной "налоговой".

"Прилет был в то время, как оккупанты собрались там. Тот список погибших, гуляющий по сети интернет, составляют в основном коллаборанты", - объяснили в ГВА.

Оккупация Лисичанская

Российские оккупанты захватили Лисичанск в июле 2022 года после того, как ВСУ пришлось отходить из города.

Начальник Лисичанской городской военной администрации Валерий Шибико называл Лисичанск городом, где дислоцируются подразделения армии РФ. Россияне фактически превратили город в военную базу. А чтобы местные жители не сдавали места базирования оккупантов, они закрывают целые кварталы Лисичанска.

Ситуация на фронте 4 февраля

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений. Враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Подробнее об обстановке на фронте читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.