Росіяни посилюють захист Кримського мосту додатковими вежами із системами ППО

"Перші виявлені вежі складаються з двох частин, з яких внутрішня - вежа-трансформер зі сходами, зовнішня - металевий каркас, який закріплює та утримує всю конструкцію, на вершині якої розміщується бойовий модуль зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1М", - зазначили журналісти.

На фото, зробленому наприкінці листопада 2024 року, зафіксовано внутрішню частину вежі, встановлену орієнтовно в районі 10 прольоту, якщо рахувати від арки мосту. 30 аналогічних веж-трансформерів ЦЖР раніше помічав на будмайданчику поблизу мосту зі сторони Керчі.

Перші дві вежі з комплексами "Панцир-С1М" виявили наприкінці вересня 2024 року по обидва боки від віадука на острові Тузла, а з’явилися вони там орієнтовно в середині того ж місяця, зауважили в ЦЖР.

У Центрі зазначили, що якщо дві перших конструкції встановлені на берегах острова, то у третьої за основу, ймовірно, слугують паралельні мости з ґратами, які окупанти будують вже пів року по обидві сторони. У такому разі вони будуть одночасно та антидроновим захистом опор, і майданчиком для розміщення веж з російською ППО.

Згідно з тактико-технічними характеристиками, ЗГРК "Панцир-С1" здатен вражати цілі на висоті до 15 км та в радіусі 20 км. Проте "Панцирі" здатні об’єднуватись у групи, таким чином збільшуючи захищену зону. Очевидно, що кожна нова "ППО-вежа" збільшує шанси для Кримського мосту уникнути ураження від українських ракетно-дронових атак.