Росіяни посилюють захист Кримського мосту додатковими вежами із системами ППО
Російські загарбники посилюють захист Кримського мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією, додатковими вежами із системами протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр журналістських досліджень.
"Перші виявлені вежі складаються з двох частин, з яких внутрішня - вежа-трансформер зі сходами, зовнішня - металевий каркас, який закріплює та утримує всю конструкцію, на вершині якої розміщується бойовий модуль зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1М", - зазначили журналісти.
На фото, зробленому наприкінці листопада 2024 року, зафіксовано внутрішню частину вежі, встановлену орієнтовно в районі 10 прольоту, якщо рахувати від арки мосту. 30 аналогічних веж-трансформерів ЦЖР раніше помічав на будмайданчику поблизу мосту зі сторони Керчі.
Перші дві вежі з комплексами "Панцир-С1М" виявили наприкінці вересня 2024 року по обидва боки від віадука на острові Тузла, а з’явилися вони там орієнтовно в середині того ж місяця, зауважили в ЦЖР.
У Центрі зазначили, що якщо дві перших конструкції встановлені на берегах острова, то у третьої за основу, ймовірно, слугують паралельні мости з ґратами, які окупанти будують вже пів року по обидві сторони. У такому разі вони будуть одночасно та антидроновим захистом опор, і майданчиком для розміщення веж з російською ППО.
Згідно з тактико-технічними характеристиками, ЗГРК "Панцир-С1" здатен вражати цілі на висоті до 15 км та в радіусі 20 км. Проте "Панцирі" здатні об’єднуватись у групи, таким чином збільшуючи захищену зону. Очевидно, що кожна нова "ППО-вежа" збільшує шанси для Кримського мосту уникнути ураження від українських ракетно-дронових атак.
Ситуація у районі Кримського мосту
Зазначимо, Кримський міст - незаконно збудована переправа після тимчасової окупації російськими військами півострова Крим у 2014 році. Він з'єднує Крим із сухопутною частиною Росії.
Водночас Україна вважає Керченський міст законною метою для ударів. Сили оборони вже двічі завдавали ударів по переправі - 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року. Наразі російські загарбники бояться нового удару, адже раніше повідомлялося, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.
Саме тому росіяни будують оборонні споруди біля Керченського мосту, сподіваючись вберегти споруду від нових ударів Сил оборони України.
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