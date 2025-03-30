Росіяни посилюють тиск на Покровському напрямку: що відбувається на фронті

На фронті за 29 березня сталися 223 бойових зіткнення. Майже половина з них відбулись на Покровському напрямку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаба.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 93 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.
На Харківському напрямку українські війська зупинили чотири атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції ЗСУ поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.
На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 15 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу.
На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та у напрямку Новополя.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове.
На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського, успіху не мав.
В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Ситуація на фронті на ранок 31 березня (t.me/GeneralStaffZSU)
За минулу добу, 30 березня, втрати РФ склали 1510 військових. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 130 автомобілів окупантів.
Крім того, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.
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