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Росіяни посилюють тиск на Покровському напрямку: що відбувається на фронті

Фото: в Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті за 30 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На фронті за 29 березня сталися 223 бойових зіткнення. Майже половина з них відбулись на Покровському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаба.

Що відбувається на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 93 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.

Ситуація на інших ділянках фронту

На Харківському напрямку українські війська зупинили чотири атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції ЗСУ поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 15 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та у напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського, успіху не мав.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
 

 

Ситуація на фронті на ранок 31 березня (t.me/GeneralStaffZSU)

Втрати РФ в Україні

За минулу добу, 30 березня, втрати РФ склали 1510 військових. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 130 автомобілів окупантів.

Крім того, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників.

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