Росіяни посилюють тиск біля Куп'янська та намагаються вступати там у бій, - розвідка Естонії

За даними розвідки Естонії,

Бої під Куп'янськом та Лиманом

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Раніше Сили оборони зазначали, що загарбники намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.

Проте, за останніми зведеннями, атаки росіян не досягли успіхів, а раніше анонсований наступ провалився.

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