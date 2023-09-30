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Россияне усиливают давление у Купянска и пытаются вступать там в бой, - разведка Эстонии

Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска увеличивают давление на Купянском направлении. ВСУ пытаются контратаковать, потому что местность удобна для обороны.

Об этом заявила разведка Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По данным разведки Эстонии,

Бои под Купянском и Лиманом

В последние месяцы российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

Ранее Силы обороны отмечали, что захватчики пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.

Однако, по последним сведениям, атаки россиян не добились успехов, а ранее анонсированное наступление провалилось.

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ЭстонияВойна России против УкраиныКупянскКонтрнаступление ВСУ