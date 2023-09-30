Росіяни посилюють тиск біля Куп'янська та намагаються вступати там у бій, - розвідка Естонії

Російські війська збільшують тиск на Куп'янському напрямі. ЗСУ намагаються контратакувати, тому що місцевість зручна для оборони.

Про це заявила розвідка Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

За даними розвідки Естонії, російські війська концентрують сили та формують поле бою. Зокрема вони знищили міст через річку Оскол.

При цьому частини 25-ї загальновійськової армії РФ здебільшого не введені у бій. Росіяни продовжують "промацувати" українську оборону та стримувати підрозділи ЗСУ. В они намагаються змусити українські сили до рішучих дій.

Обстановка на лінії Лиман – Куп'янськ залишається складною, але українці її контролюють.

Бої під Куп'янськом та Лиманом

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Раніше Сили оборони зазначали, що загарбники намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.

Проте, за останніми зведеннями, атаки росіян не досягли успіхів, а раніше анонсований наступ провалився.

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